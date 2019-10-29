У родного отца украл деньги и драгоценности 40-летний мужчина

У мужчины пропало пару тысяч долларов и изделия из драгоценных металлов. Фото: МВД

Горе-сын проник в комнату папы и похитил сейф с деньгами и украшениями

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На днях жители поселка Мачулищи, что под Минском, обратились в милицию с заявлением о краже денег и драгоценностей из их жилой комнаты. Так, у них был похищен металлический сейф, в котором лежало пару тысяч долларов и изделия из драгоценных металлов. Иностранная валюта пропала и из кошелька.

Но далеко искать не пришлось. Выяснилось, что злоумышленник… 40-летний сын хозяина квартиры.

Мужчина пару месяцев назад освободился из мест не столь отдаленных, где сидел за кражи. На работу он так и не устроился и проживал в одной квартире с отцом. Мужчина, к слову, опасался за сохранность своего имущества. И оборудовал двери комнат замками, сообщает УВД Минского облисполкома.

Однако это не помогло. Воспользовавшись отсутствием отца в квартире, горе-сын проник в комнату и похитил сейф. А чтобы его не заподозрили в краже, он имитировал проникновение в комнату через окно.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 205 УК Беларуси «Кража». Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет со штрафом.