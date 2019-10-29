2019-10-29T14:29:12+03:00
Общество
КП Беларусь

«Устроили фотосессию на милицейском авто и опубликовали снимок в Инстаграме: двум 23-летним парням грозит срок

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело
Евгения ПОПКО
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Молодые люди разместили фото в "Инстаграме" еще до их задержания. Фото: МВДМолодые люди разместили фото в "Инстаграме" еще до их задержания. Фото: МВД
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Это произошло в Гомеле 17 октября: около часа ночи в одном из гипермаркетов сработала тревожная кнопка, после чего к магазину приехал наряд милиции.

Гуляющая неподалеку компания молодых людей, увидев, что стражи порядка направились в гипермаркет, подошла к милицейскому авто. И устроила... фотосессию!

Двое позировали, третий выступил в роли фотографа.

- Сначала «фотомодели» прислонились к авто, затем залезли на капот. Но и этого одному из них показалось мало. Фотосессию на фоне проблесковых маячков он завершил, забравшись на крышу ВАЗа, - сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

После внезапной фотосъемки парни сели в свое авто и уехали.

О случившемся милиционерам сообщил очевидец, после чего на крыше и капоте авто нашли вмятины, царапины, а также следы обуви.

Любопытно, что парни успели опубликовать фото в Инстаграме до того, как их задержали. Известно, что двум позирующим парням на крыше милицейской машины по 23 года. Они ранее неоднократно привлекались к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК РБ «Хулиганство». Минимальное наказание, которое грозит молодым людям, арест, а максимальное - лишение свободы на срок до шести лет.

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