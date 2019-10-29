В Климовичах сгорел школьный автобус: выясняются причины пожара

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ЧП произошло сегодня, 29 октября, в десятом часу утра в Климовичах. В гараже, который находится возле здания средней школы №3, случился пожар. Когда спасатели прибыли на место происшествия, гаражный бокс и кровля уже горели, шел дым. К счастью, никто не пострадал. Но огонь повредил 650 квадратных метров кровли, а также уничтожил автобус МАЗ-241, сообщает МЧС. Кроме того, повреждено имущество в соседнем гараже. Пострадала и легковушка «Фольксваген Пассат Б5».

Причину пожара устанавливают специалисты. Однако рассматривается версия, что произошло нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в автобусе.