2019-10-29T16:04:50+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно пропал 5-летний мальчик: «Отец забрал ребенка из детсада»

Малыш может находиться с отцом в Минске
Евгения ПОПКО
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Известно, что отец мальчика имеет проблемы с сердцем. Фото: листовка поисково-спасательного отряда "Ангел"Известно, что отец мальчика имеет проблемы с сердцем. Фото: листовка поисково-спасательного отряда "Ангел"
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В Гродно пропал 5-летний Михаэль Витольдович Якимчик. 28 октября в 11 утра отец забрал ребенка из детсада №78, но домой так и не вернулся. Известно, что мужчина имеет проблемы с сердцем. Об их местонахождении ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел". Предположительно, отец с ребенком находятся в Минске.

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