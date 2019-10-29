В Гродно пропал 5-летний мальчик: «Отец забрал ребенка из детсада»

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В Гродно пропал 5-летний Михаэль Витольдович Якимчик. 28 октября в 11 утра отец забрал ребенка из детсада №78, но домой так и не вернулся. Известно, что мужчина имеет проблемы с сердцем. Об их местонахождении ничего не известно, сообщает поисково-спасательный отряд "Ангел". Предположительно, отец с ребенком находятся в Минске.