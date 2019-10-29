В Витебске доверчивая женщина потеряла почти 1000 долларов - отправила новой подружке в соцсети реквизиты карточки

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К жительнице Витебска в социальной сети постучалась в друзья незнакомка. Женщина добавила новую подругу. Та оказалась очень общительной и интересной собеседницей. Дамы болтали о том о сем, и к слову новая подруга рассказала, что один из банков проводит акцию, участники которой могут получить деньги. Витеблянка посетовала, что услугами этого банка не пользуется и принять участие в акции не может.

- Не беда! - ответила новая подруга. - Я помогу!

- Женщина отправила новой знакомой все реквизиты своей банковской карты, а потом сообщила коды сеансового доступа к своему счету. В итоге женщина лишилась сбережений на сумму 1899 рублей, - рассказали в ОИОС УВД Витебского облисполкома.

Женщина обратилась в милицию. Оказалось, что мошенники общались с ней с фейковой страницы, которую удалили сразу же, как только сняли с ее карты деньги. Мошенников ищут, возбуждено уголовное дело по факту хищения путем использования компьютерной техники.

Недавно в похожую ловушку попала жительница Полоцка. Она отправила данные своей карты знакомой, от имени которой с ней общались взломавшие страницу мошенники. Женщина поняла, что ее хотят обмануть, но не обеспокоилась, потому что денег на карте у нее не было. Через несколько дней ей начислили зарплату, которую тут же сняли с карточки злоумышленники.