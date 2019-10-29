2019-10-29T16:36:48+03:00
Общество
КП Беларусь

Чтобы не опоздать на занятия, студент угнал авто

Парень обсыпал салон перцем - хотел замести следы
Евгения ПОПКО
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Студент уехал в Горки на чужом авто. Хотел успеть на занятия в вузСтудент уехал в Горки на чужом авто. Хотел успеть на занятия в вузФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Студент второго курса сельскохозяйственной академии с другом гулял в Витебске. Молодые люди разъезжали по городу, желая познакомиться с девушками. Однако в тот день их ждало фиаско, поездка подошла к концу. Студента друг довез до вокзала, где тот выяснил, что добраться из Орши в Горки, где находится вуз, к утру будет не так и просто.

И тут студенту пришла идея: добраться в Горки на чужом авто!

- Угнав иномарку, студент добрался до родного вуза, а авто бросил в одном из дворов. Более того, чтобы сбить с толку правоохранителей, он забрал из автомобиля магнитолу, оставив в салоне случайно найденные две пустые бутылки, - сообщает УВД Витебского облисполкома.

А чтобы окончательно запутать стражей порядка, парень обсыпал салон перцем. Но не тут-то было: оперативники все-таки установили, кто угнал авто.

В отношении парня возбуждено уголовное дело.

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