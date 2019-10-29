Регистрация на выдачу льготных виз в Литву приостановлена

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Регистрация на выдачу льготных виз в Литву на посещение мероприятий, связанных с перезахоронением останков Кастуся Калиновского, приостановлена. Об этом сообщается на сайте посольства Литвы в Беларуси.

Напомним, Литва пригласила белорусов на мероприятия по захоронению Кастуся Калиновского в Вильнюсе, предложив льготные визы. Останки героя и других повстанцев захоронят 22 ноября. Как писала «Комсомолка», останки руководителей и участников восстания 1863–1864 годов были обнаружены на горе Гедиминаса.

Планируется, что мероприятие по перезахоронению останков Калиновского и других повстанцев начнется 22 ноября в 8.30 утра. В это время гробы руководителей и участников восстания 1863–1864 гг. вынесут из внутреннего двора Дворца правителей ВКЛ. А на Кафедральной площади пройдет торжественное построение. Затем гробы внесут в Кафедральный собор-базилику Св. Станислава и Св. Владислава. А с 9.00 до 11.30 будет общественное прощание. В этот день также планируется памятный салют в честь руководителей и участников восстания.