На Бали ищут белоруса, который сорвался со скалы во время селфи

Изменить размер текста: A A

По сообщениям местной полиции, белорус Сергей Барбушин потерял равновесие и упал со скалы на острове Бали во время селфи, пишет antaranews.com.

- Мужчина еще не найден. Поисковая операция продолжается, - сообщает руководитель Балийского поисково-спасательного управления. При этом арендованное авто белоруса было найдено.

Трагические случаи нередко случаются с белорусами на отдыхе за границей. В этом году две туристки из Беларуси погибли в горах Грузии.