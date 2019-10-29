КП Беларусь
На Бали ищут белоруса, который сорвался со скалы во время селфи
Мужчина потерял равновесие
Белорусский турист упал со скалы.Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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По сообщениям местной полиции, белорус Сергей Барбушин потерял равновесие и упал со скалы на острове Бали во время селфи, пишет antaranews.com.
- Мужчина еще не найден. Поисковая операция продолжается, - сообщает руководитель Балийского поисково-спасательного управления. При этом арендованное авто белоруса было найдено.
Трагические случаи нередко случаются с белорусами на отдыхе за границей. В этом году две туристки из Беларуси погибли в горах Грузии.