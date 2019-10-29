С декабря БелЖД пустит больше поездов в Россию и Европу

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Примерно через месяц из Беларуси в российские и европейские города отправятся новые международные пассажирские составы. О расширении маршрутной сети с этими регионами проинформировали в пресс-службе Белорусской железной дороги на официальном сайте перевозчика.

В ближайшее время руководство БелЖД намерено таким образом расширить и укрепить транспортную связь с сопредельными нашей стране регионами.

– Например, с 8 декабря уже отправится ежедневный состав направлением из Гомеля в Новозыбково и обратно. А в сторону стран ЕС с коллегами из Чехии и Польши был разработан маршрут согласованного пересадочного сообщения между Варшавой и Минском и между Прагой, Варшавой, Минском и Москвой, – уточнили в пресс-службе.

Актуальную информацию о ценах и расписании можно узнать на официальном сайте белорусского железнодорожного перевозчика или по телефону – 105.