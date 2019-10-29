Взрыв на котельной в Жодино: есть пострадавшие
Во вторник, 29 октября, в райцентре Минской области прозвучал взрыв. О происшествии пресс-служба Следственного Комитета сообщает в официальном Telegram-аккаунте.
ЧП на производстве случилось в Жодино на котельной одной из организаций города.
– Взорвался топливный котел в помещении котельной, расположенной на территории организации. На месте происшествия погиб один из рабочих, еще четыре человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, – уточнили в пресс-службе.
Взрыв был такой силы, что произошло частичное обрушение внешней стены, из дверного проема "выдавило" металлическую раму, причинены другие повреждения.
На данный момент, следственная группа вместе с экспертами работает на месте несчастного случая. Осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, так же ведутся другие оперативно-следственные действия.
Причины произошедшего еще не выяснены.
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