Взрыв на котельной в Жодино: есть пострадавшие

Один человек погиб на месте происшествия

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Во вторник, 29 октября, в райцентре Минской области прозвучал взрыв. О происшествии пресс-служба Следственного Комитета сообщает в официальном Telegram-аккаунте.

ЧП на производстве случилось в Жодино на котельной одной из организаций города.

– Взорвался топливный котел в помещении котельной, расположенной на территории организации. На месте происшествия погиб один из рабочих, еще четыре человек получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, – уточнили в пресс-службе.

Взрыв был такой силы, что произошло частичное обрушение внешней стены, из дверного проема "выдавило" металлическую раму, причинены другие повреждения.

На данный момент, следственная группа вместе с экспертами работает на месте несчастного случая. Осмотрено место происшествия, зафиксирована следовая картина, так же ведутся другие оперативно-следственные действия.

Причины произошедшего еще не выяснены.