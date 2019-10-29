Пьяный лидчанин угнал машину директора СТО, в котором был на испытательном сроке

Разбил стекло в одной машине, вытащил все ценное, и угнал второе авто. Фото: УСК по Гродненской области.

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Сотрудниками УСК по Гродненской области расследуется дело об автоугоне в Лиде, проинформировали в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в понедельник, 28 октября. В милицию обратился владелец легковой «ГАЗ 3110» и сообщил, что у него угнали машину.

– Легковушку потерпевший не запер, ключи были в замке зажигания, чем вор и воспользовался, – пояснили в пресс-службе.

Вскоре сотрудники Госавтоинспекции поймали угонщика. Им оказался 31-летний рецидивист. Мужчина находился на испытательном сроке в СТО, а в день угона, по его словам, выпил и решил прокатиться на машине по городу, поэтому и украл машину директора.

– В момент задержания в выдыхаемом угонщиком воздухе содержалось около 1,77 промилле алкоголя. Кроме того, скрываясь от инспекторов, злоумышленник повредил дверцу авто, – уточнили в УСК.

Ранее фигурант уже несколько раз был судим, среди преступлений также и угоны ТС. Кроме того, автоугонщик сказал, что просто хотел покататься на машине, хотя в багажнике лежали вещи и имущество из другой «директорской легковушки», в которой рецидивист разбил стекло, чтобы совершить кражу.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Подозреваемый находится под стражей.