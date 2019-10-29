Возле КГБ прошла акция «Цепь памяти жертв сталинизма»

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Ровно 82 года назад, 29 октября 1937 года состоялся самый черный день в истории белорусского литературы. За одну ночь с 29-го на 30-го октября каратели НКВД расстреляли целую группу писателей, среди которых были Анатолий Свободный, Платон Головач, Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Василий Коваль, Моисей Кульбак, Юрка Лявонны, Валерий Моряков, Юлий Товбин, Михаил Камыш и другие. Всего в ту ночь были уничтожены более 100 (по некоторым данным, 132) представителей белорусского творческой и научной интеллигенции и государственного аппарата. Основные мероприятия оппозиция проводит в Куропатах - в 20.00 там начались литературные чтения «Ночь расстрелянных поэтов».

Сторонники же известного оппозиционера, экс-кандидата в президенты Беларуси Николая Статкевича традиционно собираются в самом центре Минска - у стен КГБ, и устраивают так называемую «Цепь памяти жертв сталинизма». Такую акцию Статкевич ежегодно проводит уже в пятый раз.

В этот раз к центральному входу здания КГБ - это на проспекте Независимости в Минске - пришли около сорока человек. Николай Статкевич раздал участникам лампадки. Кроме него участвовали общественные активисты Вячеслав Сивчик и Нина Багинская. Один из участников из Гродно пришел к крыльцу КГБ, одетый в тюремную робу, в металлическом ошейнике и с деревянной колодкой не цепи.

- Я хочу оставить им колодки, робу и цепи на память, - сказал он и снял свой костюм. - Чтобы органы больше никогда не уничтожали и не расстреливали без суда и следствия людей, - заявил он, чем сразу вызвал интерес представителей тех самых органов - к активисту подошли несколько человек в штатском.

- Мы пришли сюда почти память невинно убитых, пришли на то место, где людей мучили и убивали, - рассказал журналистам Николай Статкевич. - Наследники тех, кто совершал те преступления, не стоят сегодня с нами рядом - а продуют лишь пугать нас. Сюда нам прийти страшнее, чем за кольцевую, но мы не боимся, мы пришли.

Статкевич объявил, что пригласил на акцию священника, отца Викентия. Он прочитал молитву, сказав, что за стенами КГБ поселился нечистый дух, поднялся по ступенькам и стал окроплять колонны и двери здания святой водой. Однако его быстро оттеснил сотрудник в штатском.

- Ганьба! - выкрикнул кто-то из участников.

Люди поставили свои лампадки на нижние ступеньки крыльца КГБ, но некоторые сотрудники в штатском стали скидывать свечи ногами. Многие возмутились:

- Не стыда, ни совести, ничего человеческого, ничего святого! - возмутился активист, который пришел в тюремной робе. - За это зубами рвать их надо! У меня на второй мировой войне погиб дед и два дяди. Ради этого они погибли?

Акция у крыльца продлилась полчаса.

- Есть люди, которые не боятся прихоть в это место, и без страха чтут память невинных - так должны делать все нормальные люди, - подвел итоги Статкевич. - Я надеюсь, что скоро будут выходить новые люди их этого здания, и тоже встанут со свечами вместе с нами. А пока терпения у них хватило лишь на 30 минут, потом ногами начали работать.