ГАИ: «Человека и велосипед поставить на первое место, а автомобиль – на последнее»

В городах Беларуси могут появится дороги, где у автомобилистов будет минимум прав. Фото: pixabay.com.

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Движение в городах – «3-зонное», структурирование дорог, вынос велодорожек на проезжую часть, БелаПАН сообщил о планах ГАИ.

На днях прошла итоговая конференция проекта «Европейской недели мобильности», на которой Дмитрием Навоем, начальником отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции ГАИ, были озвучены несколько концепций.

Например, не так давно «Комсомолка» информировала об идее снизить в населенных пунктах максимальную скорость до 50 километров в час. В ГАИ о такой инициативе вспомнили и сказали, что все же это невозможно.

– Главная проблема – доставшаяся от советского прошлого дорожная сеть. С ее учетом снизить максимальную скорость нельзя. Ведь и сейчас при светофорах и широких дорогах существуют пробки. И просчитано, что в случае если в Минске в часы пик даже разрешить ездить со скоростью 100 километров в час, средний показатель скорости движения в столице все равно не превысит 12 – 18 километров, – пояснил представитель ГАИ.

В тоже время в ГАИ меньше думают об автомобилистах, а нацеливаются на концепцию по развитию инфраструктуры для велотранспорта.

– Именно под велосипеды необходимо менять структуру городского движения. На первое место должны быть поставлены человек, общественный транспорт и велосипеды, а автомобиль размещен на последнем месте, – уточнил Навой.

Кроме того, в ГАИ рассказали о планах по разделению всего движения в городах на 3 скоростные зоны. Данный вопрос прорабатывается белорусской Госавтоинспекцией совместно с ПРООН.

– Сеть дорог городов будет делиться на соответствующие «зоны скорости»: 30, 50 и 70 километров в час. В зависимости от «величины» будут меняться «права» у тех или иных участников дорожного движения. Например, в зоне с «70-километровой скоростью» все права будут у автомобилистов, у пешеходов – минимум возможностей оказаться на проезжей части. А вот в минимальной по скорости, 30-километровой зоне, в приоритете будут велосипеды, средства персональной мобильности и пешеходы. В средней зоне «главенствовать» будет общественный транспорт, – рассказал представитель ГАИ.

Также правоохранители рассказали о продолжении инициативы по выносу велодорожек на проезжую часть (Прим.: эксперименты прошли с успехом в Полоцке и на улице В. Хоружей в столице).