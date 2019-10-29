2019-10-29T22:02:26+03:00
Политика
КП Беларусь

Из-за военного контингента США у границ Беларуси американские дипломаты встретились с главой Совбеза

Обсуждалось, что будут делать военные и когда вернуться на места постоянной дислокации
Надежда БУТОВИЧ
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Станислав Зась и Дженифер Мур. Фото: belta.by.Станислав Зась и Дженифер Мур. Фото: belta.by.
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В Госсекретариате Совета Безопасности Беларуси проинформировали belta.by о встрече главы ведомства Станислава Зася с временным поверенным в делах США в РБ Дженифер Мур. Подчеркивается, что переговоры состоялись по инициативе с американской стороны.

Главным вопросом встречи стало обсуждение белорусско-американского взаимодействия. Кроме того, были затронуты и особо обсуждались вопросы проблематики международной и региональной безопасности в контексте планов по развертыванию дополнительного военного контингента США в непосредственной близости к госгранице Беларуси.

Мур, представляя американскую сторону, посчитала нужным подробно проинформировать о планах по проведению операции «Атлантическая решимость», а также учений «Защитник Европы 2020».

– Отдельно уточнялся состав и численность военных сил и технических спецсредств, участвующих в учениях. Кроме того, были названы точные сроки возвращения военного контингента от белорусской границы к месту их постоянной дислокации, – уточнили в Госсекретариате.

В продолжение встречи Зась и Мур обсудили сферу контроля над вооружением в целом, а также поговорили об укреплении мер доверия и безопасности. В заключении удалось достигнуть договоренности о продолжении дальнейшего диалога.

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