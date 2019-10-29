Эксперты предлагают сократить декретный отпуск в Беларуси до 2 лет, чтобы помочь ВВП

Если настроить яслей и отправить мам на год раньше из декрета, женщин будут больше ценить на рынке труда. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Но объем декретных выплат при этом обещают не уменьшать

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Авторы исследования «Демография и экономический рост» из Центра экономически исследований BEROC Катерина Борнукова и Лев Львовский предлагают вариант ускорения и помощи росту белорусского ВВП. Об этом сообщает ресурс thinktanks.by.

Так эксперты признают демографию в качестве одного из самых проблемных векторов экономической политики Беларуси. И предлагают выход: сократить декрет с 3 до 2 лет, из-за чего, согласно исследованию, общий экономический эффект достигнет 2,7% от ВВП.

Отстают от коллег и устаревают

Как декретный отпуск влияет на валовой внутренний продукт? Сидя в декрете, женщины не работают и не приносят никакого вклада для потенциала экономики. А кроме того, ухудшают свой «человеческий капитал»: отстают от работающих коллег по квалификации, устаревают как специалисты, не знают, как меняется мир, ухудшают свои показатели производительности.

– Декретницы в 2018 году составляли без малого 6 процентов от трудоспособных граждан. Если бы декрет был сокращен на год, то примерно два процента работников вернулись бы на свои рабочие места, что увеличило бы занятость населения на 1,3 процента, – подсчитала Борнукова.

Меньший декретный отпуск частично сохранит от вымывания и человеческий капитал. Прирост ВВП при этом прогнозируется еще на 1,4 процента. «Формула» экспертов: сохранение занятости (1,3%) плюс невымывание человеческого капитала (1,4%) позволит ВВП подрасти сразу на 2,7 процента.

Короткий отпуск полезен и для декретниц

Отойдя от пользы для ВВП, Львовский затронул тему гендерного разрыва. Для женщин, как потенциальных декретниц, работодатели «назначают» зарплаты ниже, чем у мужчин. Или же вообще, стараются не нанимать сотрудников «с риском», снова предпочитая сильный пол.

– Такое отношение, вообще, отнимает у некоторых женщин желание работать, а, следовательно, снижает потребности в яслях. Меньше яслей, нет возможности для мам, которые хотели бы продолжить карьеру. Итог – отрицательное влияние на демографию, – пояснил эксперт.

Правда, в сельской местности женщины, в отличие от горожанок, чаще всего решают рожать несколько детей, чтобы жить на «детские» пособия, так как зарплаты все равно мизерные.

Решение: частные сады и отцы-декретники

В итоге исследователи совсем не нашли плюсов в 3-летнем декрете. И напомнили, что хоть в Беларуси и один из самых длинных декретных отпусков во всем мире, дети ничуть не здоровее и не умнее, чем малыши в развитых странах. Что предлагают эксперты?

– Начать можно с постепенной реформы – уменьшить декретный отпуск до 2 лет (по мировым меркам – тоже долгий декрет), но при этом пособие оставить прежним, чтобы люди не стали считать, что их обворовали. Также не стоит трогать пособие и, если до конца декретного отпуска женщина начинает работать полный день или часть дня. Не лишним будет перенять шведский опыт с декретным отпуском для отцов, чтобы женщины в это время могли улучшить свои позиции на рынке труда, – прокомментировал Львовский.

За собой сокращение декретного отпуска, конечно, «потянет» дополнительные расходы: вложения для инфраструктуры, строительство яслей и адаптацию существующих детсадов, упрощения в законодательстве под частные детсады.