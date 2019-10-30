В Куропатах прошла «Ночь расстрелянных поэтов»

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Несколько сотен человек собрались в урочище Куропаты вечером 29 октября, чтобы почтить память жертв репрессий.

Несколько сотен человек собрались в урочище на митинг-реквием.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Именно в ночь с 29 на 30-е октября 1937 года, 82 года назад, сотрудники НКВД расстреляли более сотни белорусских интеллигентов. Среди них были Анатолий Свободный, Платон Головач, Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Василий Коваль, Моисей Кульбак, Юрка Лявонны и многие другие. Всего в ту ночь были уничтожены более 100 (по некоторым данным, 132) представителей белорусской творческой и научной интеллигенции.

Выступили писатели и музыканты. На фото Александр Помидоров.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Митинг-реквием начался с того, что зачитали список погибших в эту ночь. Выступали писатели и общественные деятели - Владимир Орлов, Альгерд Бахаревич, музыкант Александр Помидоров и многие другие.

Ночью 29 октября 1937 года были расстреляны больее 100 представителей белорусской творческой и научной интеллигенции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Митинг-реквием начался с того, что зачитали список погибших в эту ночь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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- В эту ночь было уничтожено 132 человека: из них 22 известнейших белорусских литератора, а еще многие десятки деятелей науки, культуры и искусства межвоенной поры, - рассказал «Комсомолке» литературовед, пресс-секретарь Союза белорусских писателей Тихон Чернякевич. - Это был беспрецедентный акт насилия против белорусской культуры. Поэтому годовщина стала для интеллигенции символическим днем памяти жертв сталинского террора. Подробно читайте здесь >>>