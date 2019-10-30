В Беларуси отменили сбор за онлайн-покупку билетов на поезд

Не надо платить и за предварительную продажу на автобус

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Это предусмотрено постановлением Совмина, сообщает сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Так, по предложению БЖД исключена такая услуга, как "заказ и оформление проездного документа (билета) через глобальную компьютерную сеть интернет по банковским платежным карточкам".

- При покупке билета на проезд в железнодорожном транспорте через интернет теперь пассажиру не нужно будет дополнительно оплачивать сбор за заказ и оформление проездного документа в размере 24 копейки на поезда региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий и в размере 78 копеек на поезда международных линий, - говорится в сообщении министерства.

Из перечня исключена услуга по предварительной продаже билетов на автобус при пригородных и междугородных перевозках пассажиров в регулярном сообщении.

- При покупке билета пассажиру не нужно дополнительно оплачивать сбор за предварительную продажу в размере 11 копеек, - уточнили в МАРТ.