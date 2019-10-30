2019-10-30T10:35:17+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный

Президент посещает РНПЦ онкологии
Ирина АВИДОВА
Поделиться:
Президент потребовал, чтобы медицинское оборудование не простаивало. Фото: из архиваПрезидент потребовал, чтобы медицинское оборудование не простаивало. Фото: из архива
Изменить размер текста:

30 октября президент Беларуси Александр Лукашенко посещает РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. В первую очередь он заговорил о том, что врачи должны быть обеспечены современным медицинским оборудованием.

- Главное - оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование, - сказал Александр Лукашенко. - Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный. И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника.

Глава Минздрава Владимир Караник рассказал, что в Беларуси количество врачей увеличивается.

- По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим, - заявил он, сообщает belta.byhttp://belta.by.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
"Ехал на велосипеде практически посередине проезжей части". Микроавтобус насмерть сбил 9-летнего ребенка
В Беларуси отменили сбор за онлайн-покупку билетов на поезд
Минимальный потребительский бюджет вырастет в Беларуси с 1 ноября
В Куропатах прошла «Ночь расстрелянных поэтов»
Эксперты предлагают сократить декретный отпуск в Беларуси до 2 лет, чтобы помочь ВВП
Возле КГБ прошла акция «Цепь памяти жертв сталинизма»
Из-за военного контингента США у границ Беларуси американские дипломаты встретились с главой Совбеза
ГАИ: «Человека и велосипед поставить на первое место, а автомобиль - на последнее»
Пьяный лидчанин угнал машину директора СТО, в котором был на испытательном сроке
Взрыв на котельной в Жодино: есть пострадавшие
С декабря БелЖД пустит больше поездов в Россию и Европу
На Бали ищут белоруса, который сорвался со скалы во время селфи
Регистрация на выдачу льготных виз в Литву приостановлена
Чтобы не опоздать на занятия, студент угнал авто
Лукашенко: «Картошка якобы убрана. Посмотрите еще раз»
В Витебске доверчивая женщина потеряла почти 1000 долларов - отправила новой подружке в соцсети реквизиты карточки
Лукашенко о «Матерях 328»: Им надо посоветовать вовремя заниматься своими детьми