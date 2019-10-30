Президент потребовал, чтобы медицинское оборудование не простаивало. Фото: из архива

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30 октября президент Беларуси Александр Лукашенко посещает РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. В первую очередь он заговорил о том, что врачи должны быть обеспечены современным медицинским оборудованием.

- Главное - оснастить современным медицинским оборудованием и техникой врачей. Чтобы врачи имели самое современное оборудование, - сказал Александр Лукашенко. - Надо сделать, чтобы наш врач был оснащен так, как зарубежный. И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника.

Глава Минздрава Владимир Караник рассказал, что в Беларуси количество врачей увеличивается.

- По зарплате тенденцию переломили. Думаю, кадры мы удержим, - заявил он, сообщает belta.byhttp://belta.by.