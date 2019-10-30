"Ехал на велосипеде практически посередине проезжей части". Микроавтобус насмерть сбил 9-летнего ребенка

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Девятилетний велосипедист погиб под колесами грузового микроавтобуса в Столинском районе 29 октября около 18.50 вблизи агрогородка Большое Малешево.

Как сообщает belta.by, за рулем автомобиля Mercedes-Benz Sprinter был 18-летний житель Житковичского района, он ехал по автодороге Р88 Житковичи - Давид-Городок - граница Украины.

На 42-м км дороги водитель наехал на ребенка, который ехал на велосипеде во встречном направлении практически посередине проезжей части. Ребенок скончался на месте происшествия.

Велосипед не был оборудован фонарями и катафотами в соответствии с требованиями, не было светоотражающих элементов и на одежде мальчика. Проводится проверка.