Лукашенко: Смерть матери - чрезвычайное обстоятельство. Этого в нашей стране быть не должно

Президент отметил, что он не особо озадачен тем, что белорусские врачи уезжают в другие страны

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30 октября Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. Много говорил о том, что у врачей должна быть современная техника как, например, в Германии, Израиле.

- И не дай бог, в следующем году где-то будет простаивать какая-то дорогостоящая техника, - строго предупредил президент.

Тут же Александр Лукашенко отметил, что он не особо озадачен тем, что белорусские врачи будут мигрировать в другие страны.

- Возьмите, сколько приезжает к нам в клиники не только наших соотечественников из Израиля, а просто врачей, которые там выросли. Они обладают определенными навыками и приезжают к нам на некоторое время. Из Америки очень много, особенно по сердечно-сосудистым заболеваниям, - сказал он.

- Не богатые, но и не бедствуем. Мы, конечно, будем придерживаться этой линии, и к 2025 году у нас будет двойная зарплата у врачей, - добавил президент.

Президенту доложили о том, что в стране удалось снизить показатели смертности, что свидетельствует об эффективности работы системы здравоохранения. Но чиновников беспокоит снижение рождаемости, причинами которого, по их мнению, стали демографический кризис и изменения в менталитете: женщины стали позже рожать.

Президент поинтересовался, дают ли принятые меры по поддержке многодетных семей эффект.

- Мы боимся спугнуть эту тенденцию, но она положительная. Число многодетных увеличивается, и достаточно существенно, - ответил глава Минздрава Владимир Караник.

Президент обратил внимание на то, что надо снизить детскую смертность.

- Смерть матери - это чрезвычайное обстоятельство. Этого в нашей стране быть не должно. Это абсолютный приоритет, - подчеркнул он, его слова приводит belta.by.