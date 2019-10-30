2019-10-30T13:35:11+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко о миграции медиков: Нас это волнует, но не напрягает

По его словам, высококвалифицированные врачи в РНПЦ онкологии получают несколько тысяч долларов
Ирина АВИДОВА
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Лукашенко высказался о зарплатах медикам. Фото: belta.byЛукашенко высказался о зарплатах медикам. Фото: belta.by
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Во время посещения РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова президент высказался о трудовой миграции врачей.

Журналисты вспомнили недавнее решение Польши ввести новые правила для врачей из-за пределов ЕС: медикам, в том числе и белорусским, не придется подтверждать свой диплом, надо будет только пройти экзамен в клинике.

Журналисты уточнили у президента, не боится ли государство оттока специалистов.

- Нас это волнует, но не напрягает. Министр говорит, что в течение двух лет вообще эту проблему (нехватки врачей в медучреждениях. - Ред.) снимем. Поэтому, может, и ничего страшного, что человек поехал, где-то чему-то подучился. Главное, чтобы он не забывал о стране, возвращался обратно и помогал ей, - сказал президент.

Александр Лукашенко заметил, что эту страну (Польшу. - Ред.) многие часто ставят в пример Беларуси.

- Но если так развивается страна, чего тогда глаз положили на специалистов из Беларуси с этой "диктатурой"? Вы хорошо развиваетесь - пожалуйста, кормите своих врачей, пусть они лечат ваших людей. Нет, хотят, чтобы белорусские, - констатировал глава государства.

По его словам, в Беларуси будут принимать меры, чтобы удержать специалистов, речь идет о создании необходимых условий для жизни и работы, повышении заработной платы.

- Но силой удерживать ни врачей, ни учителей, ни инженеров никто не будет. Все равно силой человека не удержишь. Мир глобализируется, миграция огромная. Надо цивилизованно работать с людьми, - сказал он.

Высказался и о зарплатах. По его словам, высококвалифицированные врачи в РНПЦ онкологии получают несколько тысяч долларов.

- Но это высококлассные специалисты. Так и должно быть. Если ты занимаешься полезной для практики наукой, если ты высокотехнологичный хирург, ты должен получать немало, - подчеркнул Александр Лукашенко. А обычные врачи, младший медицинский персонал, добавил он, должны получать приемлемые зарплаты. Слова президента приводит belta.by.

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