"День жестянщика": ГАИ рекомендует переобуть машины, не дожидаясь 1 декабря

В Беларуси уже выпал снег - пора переобувать колеса автомобиля. Фото: Оксана БРОВАЧ

А ставить зимние шины только на ведущую ось машины не стоит

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Напомним, с 1 декабря по 1 марта автомобили должны ездить только на зимних шинах. Иначе придется отвечать по КоАП. Такое нарушение карается так - от предупреждения до штрафа до 0,5 базовой величины (1 БВ = Br25,5).

ГАИ Минска советуют не затягивать и переобуть свое авто до 1 декабря.

- Всесезонная резина плоха всегда: летом быстро изнашивается, а зимой не держит дорогу, - отметили в ГАИ, цитату приводит interfax.by. - Очень важно участникам дорожного движения не только психологически, но и технически подготовиться к проблемам сезона осень/зима и необходимо помнить, что тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.

В ГАИ напомнили и о том, что ставить зимние шины только на ведущую ось машины не стоит.

Следует помнить о том, что при экстремальном торможения машина легко срывается в занос. А в городе в час пик при плотном потоке транспорта это может привести к аварии.

Накануне первого снега мы посмотрели, как автомобилисты переобувают машины.

Шиномонтаж в Минске: «Работаем с восьми утра до десяти вечера не разгибаясь. Даже поесть времени не было!» Автовладельцы кинулись переобувать свои машины перед ночными морозами (подробнее).