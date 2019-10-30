"День жестянщика": ГАИ рекомендует переобуть машины, не дожидаясь 1 декабря
Напомним, с 1 декабря по 1 марта автомобили должны ездить только на зимних шинах. Иначе придется отвечать по КоАП. Такое нарушение карается так - от предупреждения до штрафа до 0,5 базовой величины (1 БВ = Br25,5).
ГАИ Минска советуют не затягивать и переобуть свое авто до 1 декабря.
- Всесезонная резина плоха всегда: летом быстро изнашивается, а зимой не держит дорогу, - отметили в ГАИ, цитату приводит interfax.by. - Очень важно участникам дорожного движения не только психологически, но и технически подготовиться к проблемам сезона осень/зима и необходимо помнить, что тормозной путь автомобиля увеличивается в несколько раз.
В ГАИ напомнили и о том, что ставить зимние шины только на ведущую ось машины не стоит.
Следует помнить о том, что при экстремальном торможения машина легко срывается в занос. А в городе в час пик при плотном потоке транспорта это может привести к аварии.
Накануне первого снега мы посмотрели, как автомобилисты переобувают машины.
Шиномонтаж в Минске: «Работаем с восьми утра до десяти вечера не разгибаясь. Даже поесть времени не было!» Автовладельцы кинулись переобувать свои машины перед ночными морозами (подробнее).