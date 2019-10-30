2019-10-30T15:31:34+03:00
Общество
КП Беларусь

И в Беларуси тоже. Посольства Израиля закрылись из-за спора о деньгах

Все дело в забастовке израильского МИД
Ирина АВИДОВА
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Израильские дипломаты бастуют во всем мире.Израильские дипломаты бастуют во всем мире.
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Посольство не работает уже сегодня, 30 октября. Дело в забастовке, которая была объявлена в час ночи МИДом Израиля из-за конфликта с Минфином Израиля.

- Эта забастовка внутренняя и не имеет отношения ни к Беларуси, ни к какой-либо другой стране, - пояснили belta.by в израильской дипмиссии в Минске.

Причина конфликта в том, что дипломаты отказываются работать из-за сокращения финансирования. По словам израильских дипломатов, Минфин «не сдержал свои обещания» и нарушил согласованные договоренности по финансированию. А выделенных денег не хватает на проведение мероприятий и транспортные расходы.

При этом израильские дипломы надеются, что забастовка не принесет ущерба простым гражданам.

Напомним, уже несколько лет граждане Беларуси могут ездить в Израиль с туристической целью без виз. Правда совсем недавно нашим дипломатам пришлось вмешиваться. 10 октября МИД Беларуси вызвал посла Израиля и заявил протест, связанный с отказом во въезде в страну ряду белорусских туристов. Граждан Беларуси, которые приехали на отдых, в гости и с целью паломничества, буквально развернули в аэропорту Тель-Авива (подробнее).

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