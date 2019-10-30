2019-10-30T17:01:46+03:00
Общество
КП Беларусь

Во времня раскопок в Гродно нашли печать. Возможно, она принадлежала Владимиру Мономаху

За два года раскопок на территории замка нашли больше 3 тыс. артефактов
Ирина АВИДОВА
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Фото: https://museum-grodno.by/Фото: https://museum-grodno.by/
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Как сообщает сайт Гродненского государственного историко-археологического музея, вислую печать, которую можно отнести к первым годам существования Гродно, нашел минский археолог Иван Спирин. Произошло это во время работ на Новом замке.

- Такие свинцовые печати зажимались на шнурках, прикрепленных к документам, например письмам, - говорится в сообщении на сайте музея. - С печатью будут работать специалисты, но уже можно предположить, что она принадлежит князю Владимиру Мономаху, отцу гродненской княжны Агафьи.

На одной стороне печати изображен Василий Кесарийский (небесный покровитель Мономаха), а с другой стороны - надпись на древнерусском языке с просьбой о божьей помощи.

Как сообщает belta.by, это не первая необычная находка на территории замков в Гродно. За два года раскопок на территории замка нашли больше 3 тыс. артефактов. И это не только предметы быта (гвозди, наконечники стрел, пуговицы), но и драгоценные украшения, средневековые шахматные фигуры, фрагмент игровой доски. Были обнаружены здания, мостовая XII - XIV веков.

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