"По два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности нет". Лукашенко возмутился очередями на онкооперации

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30 октября Александр Лукашенко посетил РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. Он возмутился месячными очередями на проведение операций и поручил разобраться в этом вопросе.

- Разве это порядок, что по два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности в очереди нет? - вотметился он. - В то же время Минздрав принял решение, чтобы очередь здесь и везде была прозрачной.

Кстати, до визита в РНПЦ президента в больницу прибыли сотрудники Комитета госконтроля, побеседовали с врачами и пациентами.

- Сегодня этот центр критикуют: прозрачной очередности нет, кто как решит по операциям, так и будет, люди месяцами стоят для того, чтобы прооперироваться, - поделился президент результатами проверки.

Как сообщает пресс-служба президента, директор РНЦП Олег Суконко доложил, что в день здесь могут сделать до 100 операций. По его словам, в учреждении готовы делать еще больше операций, но не все зависит от врачей.

Президент поручил разобраться с ситуацией. И предупредил о недопустимости коррупции в медицине.

В день визита президента был открыт пансионат, который задумывался и строился как место, где могут остановиться родственники нуждающихся в уходе пациентов.

- Драть шкуру с людей, которые попали в беду, нельзя. Надо сделать для людей. Да, это не должно быть в убыток, окупать здание надо. Но не за счет бедолаг, - сказал президент. - Надо сделать все, чтобы люди понимали, что есть справедливость. Это объект справедливости.

Позже журналисты поинтересовались, какого бы подарка желал для себя президент.

Александр Лукашенко признался, что был бы рад, если бы белорусские врачи найти способ излечения от рака.

- Какой был бы подарок не только мне, но и всем нам! Хоть они (врачи. - Ред.) и эффективно работают - 70 - 75% людей живут, но ведь 30% погибают. Правда, и люди сами виноваты, не вовремя диагностируя эту болезнь. Но нам бы победить эту болезнь, человечество бы вздохнуло глубже и полной грудью. Вот это был бы подарок! - сказал он.