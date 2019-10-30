2019-10-30T17:46:22+03:00
Общество
КП Беларусь

В белорусских школах поставят тревожные кнопки

К концу года они будут установлены практически во всех учреждениях образования
Ирина АВИДОВА
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В школах появятся тревожные кнопки.В школах появятся тревожные кнопки.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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В белорусских школах устанавливают тревожные кнопки. К концу года они появятся практически во всех учреждениях образования. Как рассказал министр образования Игорь Карпенко на коллегии ведомства, надо прекратить споры о том, кто воспитывает детей.

- Давайте прекратим споры о том, кто больше в ответе за детей: семья или школа. Школа должна и учить, и воспитывать, а педагоги нести ответственность как за учебные достижения, так и за воспитанность обучающихся. Нам нужно организовать семейное воспитание, и организующим началом должна быть школа, - сказал он.

Тревожные кнопки будут типовыми, а в министерстве планируют вести мониторинг работы по профилактике правонарушений.

- Выявляемые самими школами правонарушения не влияют на оценку качества их деятельности. Поэтому их не надо скрывать, наказания за это, как было прежде, уже нет и не будет, - слова Игоря Карпенко приводит belta.by.

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