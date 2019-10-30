Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд в КХЛ

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Хоккеисты минского «Динамо» провели очередной матч КХЛ. В гостях «зубры» играли с челябинским «Трактором». Перед игрой был такой расклад: если динамовцы проиграли в восьми последних матчах, то челябинцы смогли выиграть лишь в одной из семи недавних встреч. То есть обеим команда крайне нужна была победа.

Хозяева начали активнее и забросили две шайбы в начале первого и второго периодов. Команда Крэйга Вудкрофта чаще бросала по воротам соперника, больше проводила времени в атаке, но КПД оставлял желать лучшего. Хозяева к своим голевым моментам относились более рачительно - на второй перерыв команды уходили при счете 3:0... В третьем периоде была та же картина. Лишь шайбу престижа забросил Принс - поражение "Динамо" 1:4.

В пятницу «Динамо» сыграет в гостях с магнитогорским «Металлургом».