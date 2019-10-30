МАРТ возьмет под контроль цену на гречку

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В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли заявили о готовности ввести временное ценовое регулирование на гречку. Соответствующее постановление было принято ведомством 29 октября, сообщили в пресс-службе МАРТ.

Цену будут контролировать через максимальную торговую надбавку, которая ни при каких обстоятельствах не должна быть более 25 процентов.

– При применении предельной торговой надбавки учитывается оптовая надбавка к отпускной цене производителя либо импортера. Сумма оптовой надбавки не должна быть свыше 10 процентов от первоначальной цены, – пояснили в пресс-службе.

Таким способом, в Беларуси хотят предупредить возможное завышение цен на гречку в ближайшем будущем. Временное ценовое регулирование начнет функционировать с 1 ноября и будет действовать не менее 90 дней.

О том, что в государстве намерены проконтролировать вопрос цен на гречку, сообщал ранее Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси. Обеспокоенность вызывает дефицит гречки на рынке России, где по сравнению с предыдущими годами, недополучили около 20 процентов от привычного объема. Виной чему был рекордно низкий урожай за последнюю «пятилетку».