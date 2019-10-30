2019-10-30T18:53:44+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске 18-летний пранкер ради видео выбросил из окна на Volvo арбуз

Лобовое стекло внедорожника разбилось вдребезги
Надежда БУТОВИЧ
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Молодой человек выбросил из окна многоэтажки арбуз на припаркованные машины. Фото: pixabay.com.Молодой человек выбросил из окна многоэтажки арбуз на припаркованные машины. Фото: pixabay.com.
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Столичные правоохранители установили личность неизвестного, который повредил авто… арбузом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Как установили в милиции, злоумышленником оказался 18-летний минчанин. В тот день молодой человек просто пришел в гости к подруге. От нечего делать они решили снять видео пранка (Прим.: шутливый ролик). Для этого они придумали выбросить из окна квартиры арбуз, прямо на припаркованный у дома автомобиль.

– «Жертвой» столичных пранкеров стал припраркованный внедорожник «Вольво ХС90». Тяжелый арбуз, разбил лобовое стекло иномарки вдребезги. Из людей, к счастью, никто не пострадал, – уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что фигурант сознался в своем глупом поступке, признал вину и полностью компенсировал ущерб хозяину авто. Раньше закон незадачливый пранкер не нарушал и к ответственности по уголовным

Дело передано на правовую оценку.

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