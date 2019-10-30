Видеофакт. В Минске женщина с топором «напала» на кафедральный собор

Вандалка пришла к собору с топором. Фото: МВД.

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Вечером 30 октября в Минске неизвестная женщина принялась рубить топором Свято-Духов кафедральный собор. Об этом проинформировали в пресс-службе МВД в официальном Telegram-аккаунте.

Инцидент произошел в среду примерно в 17.00 часов. Прохожие заметили странную женщину, которая подойдя к зданию церкви, взяла из сумки топор и стала «рубить» фасад здания, фрески на стене, навес над входом.

– Фигурантка успела нанести несколько сильных ударов, когда к ней подбежал очевидец и, схватив топор, стал удерживать. Мужчина перехватив «оружие», задержал нарушительницу до приезда наряда ППС, – пояснили в пресс-службе.

На данный момент, задержанную разместили в медучреждении, ей предстоит пройти обследование и медосвидительствование. Известно, что 50-летняя вандалка нигде не работает, раньше судима не была.

Следователям предстоит дать оценку действиям фигурантки, установить мотив поступка.