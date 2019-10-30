2019-10-30T19:57:23+03:00
Политика
КП Беларусь

Зась: «Беларусь услышали и США, и НАТО. Это важно»

Госсекретарь Совета безопасности рассказал об итогах встречи с американским дипломатом
Надежда БУТОВИЧ
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Диалогом с Советом безопасности инициировали США. Фото: belta.by.Диалогом с Советом безопасности инициировали США. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» ранее сообщала о переговорах по «военной активности» у границ Беларуси, на которых встретились госсекретарь Совбеза Станислав Зась и временный поверенный в делах США Дженифер Мур. Чтобы разъяснить, что происходит на границе и, когда войска завершат учения, американская сторона инициировала данную встречу.

Подробности внешнеполитического диалога раскрыл belta.by генсекретарь Совбеза.

– Главной темой беседы была обеспокоенность со стороны Беларуси из-за размещенных в Литве американских военнослужащих, а также тяжелой военной спецтехники. Цели развертывания войск США на полигоне Пабраде были разъяснены высокопоставленным американским дипломатом, – пояснил он.

Также стало известно о сроках пребывания, дате возвращения военных в свои части. Вместе с этим, Беларусь проинформировали о целях учений «Защитник Европы 2020».

– Мы благодарны пояснениям, замечу, что оперативность реагирования и руководства НАТО, и страны – лидера Североатлантического альянса (Прим: США) говорят, что голос Беларуси был услышан, а наша позиция – принята во внимание, – подчеркнул Зась.

В Совбезе признали, что подобная ситуация стала итогом недостаточного информирования и низкой доверительности. Поэтому и так важна открытость для конструктивного диалога со стороны США, что полностью соответствует духу требований Венского договора о мерах укрепления доверия и безопасности.

– Александр Лукашенко одобрил внесение соответствующих корректив в планы ответного реагирования на размещение иностранного воинского контингента у белорусских границ, – добавил госсекретарь Совбеза.

В заключение, особо подчеркивалось, что Беларусь, как и раньше, занимает категоричную позицию о недопустимости милитаризации региона. А внешнеполитический курс республики по-прежнему направлен на снижение военно-политической напряженности в Европе и поддержание уважительного диалога между странами.

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