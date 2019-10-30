В МВД опубликовали видео смертельного наезда фуры на 70-летнюю велосипедистку
Смертельное ДТП на автотрассе направлением Минск – Гродно произошло 30 октября, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.
Авария случилась днем, примерно в 13.00 часов, на территории Щучинского района. В этот момент по дороге ехал большегруз, перевозивший кукурузу из Гродно в Лиду. За рулем фуры «МАН» находился 27-летний житель Кореличского района.
– На 214 километре автодороги под колеса грузовика внезапно выехала пожилая женщина на велосипеде. Пенсионерка, пересекала проезжую часть слева направо, совершенно не замечая, грузовик. Водитель фуры принялся сигналить, попытался избежать наезда, но у него не получилось предотвратить ДТП, – пояснили в пресс-службе.
В аварии сельчанка не выжила, она скончалась на месте происшествия до приезда медиков.
Уточняется, что водитель был трезвым. Аварию расследуют СК, ГАИ, назначен ряд экспертиз.
ДТП в Щучинском районе / t.me.pressmvd.Подробности аварии - по ссылке: https://t.me/pressmvd/590
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