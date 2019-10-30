2019-10-30T20:31:24+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В МВД опубликовали видео смертельного наезда фуры на 70-летнюю велосипедистку

Трагедия произошла в Щучинском районе
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Пожилая велосипедистка выехала прямо под фуру. Фото: МВД.Пожилая велосипедистка выехала прямо под фуру. Фото: МВД.
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП на автотрассе направлением МинскГродно произошло 30 октября, проинформировали в пресс-службе МВД в официальном аккаунте в Telegram.

Авария случилась днем, примерно в 13.00 часов, на территории Щучинского района. В этот момент по дороге ехал большегруз, перевозивший кукурузу из Гродно в Лиду. За рулем фуры «МАН» находился 27-летний житель Кореличского района.

– На 214 километре автодороги под колеса грузовика внезапно выехала пожилая женщина на велосипеде. Пенсионерка, пересекала проезжую часть слева направо, совершенно не замечая, грузовик. Водитель фуры принялся сигналить, попытался избежать наезда, но у него не получилось предотвратить ДТП, – пояснили в пресс-службе.

В аварии сельчанка не выжила, она скончалась на месте происшествия до приезда медиков.

Уточняется, что водитель был трезвым. Аварию расследуют СК, ГАИ, назначен ряд экспертиз.

ДТП в Щучинском районе / t.me.pressmvd.Подробности аварии - по ссылке: https://t.me/pressmvd/590

Еще больше материалов по теме: «Гродно: ДТП»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Все виды магии, с гарантией: витебчанин отдал интернет-колдунье более $20 тысяч
«Дважды ударил ножом в голову»: подросток напал на таксиста в Новополоцке
Зась: «Беларусь услышали и США, и НАТО. Это важно»
Видеофакт. В Минске женщина с топором «напала» на кафедральный собор
Минское «Динамо» потерпело девятое поражение подряд в КХЛ
В Минске 18-летний пранкер ради видео выбросил из окна на Volvo арбуз
МАРТ возьмет под контроль цену на гречку
В белорусских школах поставят тревожные кнопки
"По два-три месяца люди стоят в очереди, и прозрачности нет". Лукашенко возмутился очередями на онкооперации
Во время раскопок в Гродно нашли печать. Возможно, она принадлежала Владимиру Мономаху
И в Беларуси тоже. Посольства Израиля закрылись из-за спора о деньгах
"День жестянщика": ГАИ рекомендует переобуть машины, не дожидаясь 1 декабря