2019-10-30T21:22:14+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Дважды ударил ножом в голову»: подросток напал на таксиста в Новополоцке

Нападавшего милиция задержала по горячим следам
Надежда БУТОВИЧ
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Таксист отбивался от нападавшего, и тот сбежал. Фото: стоп-кадр.Таксист отбивался от нападавшего, и тот сбежал. Фото: стоп-кадр.
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ЧП произошло в Полоцком районе во вторник, 29 октября, сообщили в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

Поздно вечером, около 23.00 часов, на номер 102 позвонил водитель такси и сказал, что на него напал неизвестный с ножом.

– Как рассказал пострадавший 44-летний таксист, в тот вечер он сидел в машине рядом с рестораном «Двина». К авто подошел изрядно выпивший молодой человек и попросил завезти в деревню Фариново, что находится в Полоцком районе. Правда, молодой человек предупредил, что с собой у него денег нет, но есть залог – смартфон, – пояснили в пресс-службе.

В районе «промзоны» в Новополоцке пассажир попросил затормозить, мол, ему стало плохо. Таксист остановился, а фигурант, внезапно вынул из кармана нож и дважды ударил лезвием в голову таксиста, требуя вернуть мобильник. Водитель начал отбиваться от нападавшего, на звуки драки вышли случайные прохожие, и преступник убежал прочь.

– Подозреваемый был задержан в лесном массиве рядом с автотрассой Р 14. Милиционеры вычислили его по приметам, которые сообщил потерпевший, – уточнили в МВД.

Нападавшим оказался 17-летний парень из агрогородка Рудня. Подросток ранее уже имел судимость. Сейчас он находится под арестом, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в разбое.

Следствие еще не завершено.

С ножом на таксиста. Подозреваемый в нападении задержан.29 октября в 11 часов вечера в Полоцкий РОВД от диспетчера службы такси поступило сообщение о том, что на автомобильной трасе Р-14 в районе деревни Бездедовичи Полоцкого района на водителя одной из машин, совершено нападение пассажиром, нападавший с места происшествия скрылся.

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