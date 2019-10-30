«Дважды ударил ножом в голову»: подросток напал на таксиста в Новополоцке

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ЧП произошло в Полоцком районе во вторник, 29 октября, сообщили в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

Поздно вечером, около 23.00 часов, на номер 102 позвонил водитель такси и сказал, что на него напал неизвестный с ножом.

– Как рассказал пострадавший 44-летний таксист, в тот вечер он сидел в машине рядом с рестораном «Двина». К авто подошел изрядно выпивший молодой человек и попросил завезти в деревню Фариново, что находится в Полоцком районе. Правда, молодой человек предупредил, что с собой у него денег нет, но есть залог – смартфон, – пояснили в пресс-службе.

В районе «промзоны» в Новополоцке пассажир попросил затормозить, мол, ему стало плохо. Таксист остановился, а фигурант, внезапно вынул из кармана нож и дважды ударил лезвием в голову таксиста, требуя вернуть мобильник. Водитель начал отбиваться от нападавшего, на звуки драки вышли случайные прохожие, и преступник убежал прочь.

– Подозреваемый был задержан в лесном массиве рядом с автотрассой Р 14. Милиционеры вычислили его по приметам, которые сообщил потерпевший, – уточнили в МВД.

Нападавшим оказался 17-летний парень из агрогородка Рудня. Подросток ранее уже имел судимость. Сейчас он находится под арестом, против него возбуждено уголовное дело по обвинению в разбое.

Следствие еще не завершено.