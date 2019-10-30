2019-10-30T22:00:55+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Все виды магии, с гарантией: витебчанин отдал интернет-колдунье более $20 тысяч

По подозрению в мошенничестве 26-летняя гомельчанка задержана
Надежда БУТОВИЧ
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26-летняя гомельчанка убеждала жертв в своей могущественности. Фото: УСК по Витебской области.26-летняя гомельчанка убеждала жертв в своей могущественности. Фото: УСК по Витебской области.
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В Следственный комитет Витебска обратился, 39-летний горожанин, который сообщил, что его «обокрала» колдунья. Мол, женщина обещала за плату выполнить магические ритуалы, но нужного эффекта от этих «действий» так и не получилось.

О расследовании уголовного дела против мошенницы, проинформировали в пресс-службе УСК.

Сообщается, что контакт «ведьмы», оказывающей "все виды магических услуг с гарантией" (Прим.: как было написано у нее на странице в соцсетях), мужчина нашел в сети. Интернет-колдунье витебчанин почему-то поверил, уж очень ему хотелось исправить личную жизнь.

– Потерпевший позвонил «магу» по номеру, указанному в объявлении и доверился. Колдунья пообещала за исправную плату приворожить все, что угодно. «Магические услуги» оказывались в течение нескольких месяцев, с февраля по июнь 2017 года, но стоили недешево. За это время доверчивый гражданин перевел на счет мошенницы свыше 41 тысячи белорусских рублей, – уточнили в пресс-службе.

Категоричное объявление с "гарантиями", видимо, привлекало потенциальных жертв. Фото: УСК по Витебской области.

Категоричное объявление с "гарантиями", видимо, привлекало потенциальных жертв. Фото: УСК по Витебской области.

Несколько лет мужчина ждал, что магия вот-вот подействует, но не дождался. В октября 2019 года он обратился с заявлением к правоохранителям.

В Витебске по данному делу возбудили против 26-летней жительницы Гомеля, выдававшей себя за могущественную ведьму и представляющейся в сетях черным магом Анной Николаевной Карабиной. Женщину задержали идет расследование. Предполагается, что жертв гадалки, призывавшей в соцсетях: «Только черная магия! Только реальный результат!» – может быть гораздо больше.

Если вы пострадали от действий мошенницы, обратитесь в милицию.

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