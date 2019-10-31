Из общежития в Бресте эвакуировали 90 человек - из них 6 детей

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Пожар начался в одной из комнат 5-этажного общежития. И, к счастью, в здании сработала система автоматической пожарной сигнализации и передачи извещений о чрезвычайных ситуациях «Молния». Еще до прибытия пожарных жильцы эвакуировали 90 человек. Среди них были дети от 3 до 11 лет. Огнем повреждены постельные принадлежности, мебель, имущество, закопчены стены и потолок в комнате. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба Брестского управления МЧС.