2019-10-31T10:25:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Пакистане в поезде взорвался газовый баллон - 65 пассажиров погибли

Очевидцы наблюдали, как мчался по рельсам горящий поезд: люди выпрыгивали из окон
Эвика ОТТО
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Очевидцы наблюдали, как мчался по рельсам горящий поезд: люди выпрыгивали из окон. Фото: кадр из видео.Очевидцы наблюдали, как мчался по рельсам горящий поезд: люди выпрыгивали из окон. Фото: кадр из видео.
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Трагедия произошла в городе Лиакватпур. Состав двигался по маршруту Карачи - Равалпинди в четверг 31 октября, сообщает телеканал Geo TV. Как вдруг в одном из вагонов взорвался газовый баллон, который перевозил один из пассажиров. Вагон моментально загорелся, а бушующее пламя перебросилось еще на два вагона. В одном из них была кухня, где также готовили на газовых баллонах. Они тоже взорвались. Представитель железной дороги Пакистана заявил, что в трех вагонах путешествовали 200 пассажиров: 155 человек в вагонах экономкласса, не менее 54 в бизнес-классе.

- Большинство смертей произошло из-за, что люди выпрыгивали из поезда, - рассказал министр железных дорог Шейх Рашид.

На данный момент известно о 65 погибших и десятках раненных. Тела будут идентифицировать по ДНК, сообщил начальник районной спасательной служба Бакир Хуссейн.

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