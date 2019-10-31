Пытался нелегально попасть в Польшу. Школьник помог задержать россиянина в Гродненском районе

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25-летний уроженец Курганской области обратился к ученику 9-го класса агрогородка Пограничный Максиму Каплинскому. Молодой человек спросил, как пройти к государственной границе. Школьник заподозрил неладное и указал неизвестному неверное направление. Затем сообщил об этом на заставу и продолжил наблюдать за потенциальным нарушителем до прибытия тревожной группы пограничников. Россиянина задержали. Он, кстати, уже пытался 2 года назад пересечь белорусско-польский рубеж на участке одной из пограничных застав в Гродненском районе, за что был депортирован из нашей страны с запретом въезда в Беларусь на пять лет. Сейчас россиянин находится в изоляторе временного содержания Гродненской пограничной группы. За нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до трех лет.

За оказание помощи в охране Государственной границы Республики Беларусь, проявленную при этом бдительность и решительность «юный друг пограничников» Максим Каплинский будет поощрен руководством Государственного пограничного комитета, пишет "Гродненская правда".