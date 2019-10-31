Зять спас тестя-инвалида из горящего дома в Гомельской области

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Пожар начался в доме, где живет один 70-летний пенсионер. Клубы дыма заметила его жена, которая по факту проживает в другом доме, и просто проходила мимо. Женщина сообщила о пожаре своей дочери и зятю. Супруги побежали к дому, зять ворвался в комнату и увидел зовущего на помощь тестя. Он не мог самостоятельно выйти из дома из-за того, что одна нога у мужчины ампутирована. После осмотра медиков спасенный мужчина с предварительным диагнозом «ингаляционное отравление продуктами горения» госпитализирован в УЗ «Петриковская ЦРБ». Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара огнем повреждена кровля, потолочное перекрытие и имущество внутри кирпичного дома, сообщает пресс-служба МЧС.