2019-10-31T12:37:35+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко объяснил, почему в Беларуси не сносят памятники Ленину

Президент заявил, что страна не должна отказываться от своего прошлого
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Президент заявил, что страна не должна отказываться от своего прошлого.Президент заявил, что страна не должна отказываться от своего прошлого.
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По словам Лукашенко, в Беларуси сохраняется праздник 7 ноября, и это верное решение. Нельзя отказываться от своего прошлого, как это делают в Украине и России, снося памятники советских времен.

- Я это остановил сразу. У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию - я это остановил. И мы от этого выиграли. Сегодня начали все возвращаться к тому, что критикуют: вот, памятники снесли. Мы никому не снесли, сохранили, - заявил президент, отвечая на вопросы журналистов, сообщает belta.by. - Да, был у нас в истории 1917 год. Он к нам пришел с других территорий. Мы жили в Российской империи, были ее частью, свершилась революция, мы начали строить вместе с россиянами и другими первое социалистическое государство. Цели ведь были благородные в 17-м году (вы уже, наверное, это не изучаете, но я как историк глубоко изучал), хорошие цели: что-то народу, что-то крестьянам. Злодеев и олигархов к стенке, повесить - это все было, но было и много чего хорошего.

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