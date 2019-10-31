2019-10-31T12:59:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Внимание, водители! ГАИ усилит контроль на дорогах в Гродненской области

Дополнительные наряды Госавтоинспекции будут работать в области в субботу, 2 ноября
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Дополнительные наряды Госавтоинспекции будут работать в области в субботу, 2 ноября.Дополнительные наряды Госавтоинспекции будут работать в области в субботу, 2 ноября.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Первые дни ноября традиционно посвящены памяти усопших. Поэтому в ГАИ ожидают, что 2 ноября к местам захоронений поток автомобилей увеличится. Для обеспечения безопасности движения и оказания помощи Госавтоинспекция области выведет на службу дополнительные наряды.

ГАИ напоминает гродненцам, что в этот день движение у кладбища «Аульс» будет организовано по временной схеме. В частности, при движении со стороны города в направлении деревни Путришки по правой стороне будет запрещена остановка транспорта от железнодорожного переезда и до самой деревни. По левой стороне дороги запретят останавливаться напротив входа и заездов на кладбище, а также напротив остановки общественного транспорта. Сделано это для обеспечения бесперебойного движения маршрутных автобусов, пишет belta.by.

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