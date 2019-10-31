Внимание, водители! ГАИ усилит контроль на дорогах в Гродненской области

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Первые дни ноября традиционно посвящены памяти усопших. Поэтому в ГАИ ожидают, что 2 ноября к местам захоронений поток автомобилей увеличится. Для обеспечения безопасности движения и оказания помощи Госавтоинспекция области выведет на службу дополнительные наряды.

ГАИ напоминает гродненцам, что в этот день движение у кладбища «Аульс» будет организовано по временной схеме. В частности, при движении со стороны города в направлении деревни Путришки по правой стороне будет запрещена остановка транспорта от железнодорожного переезда и до самой деревни. По левой стороне дороги запретят останавливаться напротив входа и заездов на кладбище, а также напротив остановки общественного транспорта. Сделано это для обеспечения бесперебойного движения маршрутных автобусов, пишет belta.by.