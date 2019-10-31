КП Беларусь
«Белавиа» планирует открыть новые рейсы в 2020 году
Об этом сообщил генеральный директор компании Анатолий Гусаров на пресс-конференции 31 октября
«Белавиа» планирует открыть новые рейсы в 2020 году.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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«Белавиа» хочет добавить к существующим рейсам еще три: в казахский Актау, испанский курортный город Реус и в кипрский городок Пафос. Но окончательное решение пока не принято.
- В текущем году мы добавили рейсы в Таллин и Мюнхен, - рассказал генеральный директор компании Анатолий Гусаров, пишет агентство «Минск-Новости».