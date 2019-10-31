2019-10-31T16:06:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Теплая струйка крови стекает со лба». Муж запустил в жену с ребенком на руках граненый стакан

Семейная сцена разгорелась после застолья с алкоголем в одной из гродненских семей
Эвика ОТТО
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Семейная сцена разгорелась после застолья с алкоголем в одной из гродненских семейСемейная сцена разгорелась после застолья с алкоголем в одной из гродненских семей
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Супруга пригласила в гости бывшую свекровь, которая приехала проведать двоих детей от первого брака. После посиделок между супругами разгорелся скандал на бытовой почве. Муж начал кричать и оскорблять женщину - на руках у нее была их совместная дочь. В какой-то момент мужчина не выдержал и запустил в жену граненый стакан.

- Почувствовав, как теплая струйка крови стекает со лба, а следом острую боль в переносице, женщина не на шутку перепугалась. На руках была дочурка, которая и помогла сохранить самообладание. Осмотрев малышку, мать увидела следы стекла и на ее личике: краснели царапины на щеке и брови ребенка. Ольга закричала, лихорадочно набрала номер 102, - описывает происшествие пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Муж сбежал с места происшествия, а женщина с ребенком попала в больницу, где ей наложили швы. У ребенка были небольшие царапины. Мужчина был несколько раз судим за хулиганство, кражу, а также незаконный оборот наркотиков, уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы (в общей сложность отбывал наказание 13 лет). Несмотря на семейный конфликт, супруга отказалась свидетельствовать против подозреваемого.

Однако суд Октябрьского района г. Гродно признал мужчину виновным в умышленном причинении легкого телесного повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья, и на основании ст. 153 УК суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 15% заработка в доход государства, но не менее 1 базовой величины ежемесячно.

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