2019-10-31T16:54:21+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Ошмянами грузовик пошел на обгон и насмерть сбил велосипедиста

За два дня на дорогах Гродненской области погибли два велосипедиста
Эвика ОТТО
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Под Ошмянами грузовик пошел на обгон и насмерть сбил велосипедиста.Под Ошмянами грузовик пошел на обгон и насмерть сбил велосипедиста.
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30 октября под колесами фуры погибла 70-летняя женщина под Щучином, 31 октября трагедия произошла вблизи деревни Боруны на 106-м километре автодороги Р95 Лынтупы - Сморгонь - Гольшаны. 56-летний велосипедист, житель деревни Трасечанята, попал под колеса грузовика Volvo. 37-летний водитель из Лиды совершил наезд на велосипедиста, обгоняя попутный трактор. Велосипедист двигался навстречу, на куртке был закреплен фликер Однако велосипед световозвращающими приспособлениями оборудован не был, сообщают в УВД Гродненского облисполкома.

От полученных травм житель деревни Трасечанята скончался на месте происшествия. Ошмянским районным отделом СК РБ в отношении водителя Volvo возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса. Все обстоятельства выясняются.

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