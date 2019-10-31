КП Беларусь
Евро стали подделывать чаще. Нацбанк сделал обзор о поддельных деньгах
За полгода 2019 года банковские сотрудники выявили 396 поддельных купюр и две монеты
За полгода 2019 года банковские сотрудники выявили 396 поддельных купюр и две монеты.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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По информации Нацбанка, 40,9% подделок составили доллары, 30,4% - российский рубль, евро - 21,9%, а белорусский рубль - всего 4,3%. Несмотря на то, что основное количество подделок - доллары, их количество снизилось - 30%. А вот подделка евро увеличилась на 58,2%. Количество подделок белорусских рублей (образцов 2009 и 2000 годов) увеличилось в абсолютном выражении на 7 штук.
По сравнению с первым полугодием 2018 года количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 6,6%.
47% из общего числа подделок выявлено в Минске. 53% были изъяты в 40 населенных пунктах страны, сообщает belta.by.