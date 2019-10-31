В аварии на трассе М1 в России погибли белорусы

Трагичное ДТП произошло около 7 утра в четверг около деревни Бодуны Краснинского района

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Авария произошла на 441-м километре трассы М1. Микроавтобус Volkswagen столкнулся с фурой DAF. Из-за столкновения трое граждан Беларуси погибли, один пострадал. Об этом сообщили в соцсетях посольства Беларуси в России. В МИД Беларуси выразили соболезнования семьям и близким погибших, передает belta.by.