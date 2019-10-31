2019-10-31T18:33:35+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гомеле после реконструкции раньше сроков открыли мост через Сож

А всего в Беларуси собираются отреставрировать еще более 30 мостов
Надежда БУТОВИЧ
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Строители трудились в три смене на строительстве моста в Гомеле. Фото: sb.by.Строители трудились в три смене на строительстве моста в Гомеле. Фото: sb.by.
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Путепровод через Сож – часть автотрассы М8 направлением РоссияВитебскГомельУкраина торжественно открыли 31 октября, сообщили в belta.by.

Пуск движения по новому мосту сразу же положительно скажется на дорожной ситуации в областном городе. Ведь старый мост был закрыт и пока новый мост возводился, весь транспортный поток шел через Гомель. К слову, после «ухода машин» в облцентре восстановят и те улицы, через которые шел интенсивный поток ТС. Работы начнутся уже в 2020 году и будут стоить около 6,5 миллиона рублей.

Новый «гомельский» мост обошелся бюджету в 58 миллионов рублей. Его длина составляет 544 метра, а в конструкции – 3 тысячи тонн металла.

Открытие моста "уведет" транспортный поток с улиц областного центра. Фото: sb.by.

Открытие моста "уведет" транспортный поток с улиц областного центра. Фото: sb.by.

– Мостовики и дорожники работали в три смены, чтобы сдать мост раньше намеченных сроков. В строительстве объекта участвовали 130 человек. Соблюдены все технические нормативы, полное соответствие требованиям безопасности. По словам специалистов, мост должен прослужить не меньше ста лет, – пояснил Сергей Румас, премьер-министр.

Кроме того, в Беларуси будут реконструированы и другие мосты, подобные сооружения были обследованы по всей Беларуси. В итоге выбрано 32 путепровода для реконструкции. Это как мосты республиканского значения, так и объекты в городах. Для 11 из них уже готовится проектно-сметная документация.

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