В Гомеле после реконструкции раньше сроков открыли мост через Сож

А всего в Беларуси собираются отреставрировать еще более 30 мостов

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Путепровод через Сож – часть автотрассы М8 направлением Россия – Витебск – Гомель – Украина торжественно открыли 31 октября, сообщили в belta.by.

Пуск движения по новому мосту сразу же положительно скажется на дорожной ситуации в областном городе. Ведь старый мост был закрыт и пока новый мост возводился, весь транспортный поток шел через Гомель. К слову, после «ухода машин» в облцентре восстановят и те улицы, через которые шел интенсивный поток ТС. Работы начнутся уже в 2020 году и будут стоить около 6,5 миллиона рублей.

Новый «гомельский» мост обошелся бюджету в 58 миллионов рублей. Его длина составляет 544 метра, а в конструкции – 3 тысячи тонн металла.

Открытие моста "уведет" транспортный поток с улиц областного центра. Фото: sb.by.

– Мостовики и дорожники работали в три смены, чтобы сдать мост раньше намеченных сроков. В строительстве объекта участвовали 130 человек. Соблюдены все технические нормативы, полное соответствие требованиям безопасности. По словам специалистов, мост должен прослужить не меньше ста лет, – пояснил Сергей Румас, премьер-министр.

Кроме того, в Беларуси будут реконструированы и другие мосты, подобные сооружения были обследованы по всей Беларуси. В итоге выбрано 32 путепровода для реконструкции. Это как мосты республиканского значения, так и объекты в городах. Для 11 из них уже готовится проектно-сметная документация.