2019-10-31T19:09:30+03:00
Экономика
КП Беларусь

К 2026 году белорусы будут полностью оплачивать услуги ЖКХ

Такую реформу ВТО помогает подготовить правительству Беларуси
Надежда БУТОВИЧ
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В Беларуси выбрали сдержанную политику повышения тарифов на ЖКУ.В Беларуси выбрали сдержанную политику повышения тарифов на ЖКУ.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Тарифы жилищно-коммунальных услуг, компенсирующие 100-процентное погашение затрат, будут установлены в Беларуси не ранее 2026 года, информирует interfax.by со слов Александра Турчина, первого вице-премьера.

– Выход на 100 процентов оплаты населением стоимости услуг ЖКХ произойдет по подсчетам примерно в 2026 году. Это предусмотрено в программе реформы, которая разрабатывается при поддержке Всемирного банка, – пояснил чиновник.

Сроки "отдаляются" для того, чтобы выполнялось поручение Александра Лукашенко «по размеру ежегодного повышения оплаты труда». Учитывается и тот момент, что резкий рост тарифов в ряде других стран критически воспринимается населением. Поэтому Беларусь в этом вопросе выбрала сдержанный подход.

Также Турчин пояснил, что в первые месяцы 2020 года в правительстве подготовят проект «Закона о занятости».

– В нем будут содержаться определенные решения по соцподдержке. В документе постараемся имплементировать предложения по поддержке граждан в сложных жизненных ситуациях, – добавил первый вице-премьер.

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