2019-10-31T19:35:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве парень бросил в окно жадного соседа «коктейль Молотова»

Пожар произошел в городском общежитии
Надежда БУТОВИЧ
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Бутылка с зажигательной смесью не разбила окно, но подожгла раму. Фото: МВД.Бутылка с зажигательной смесью не разбила окно, но подожгла раму. Фото: МВД.
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ЧП случилось в областном центре ночью с 26 на 27 октября, проинформировали в пресс-службе МВД.

30-летний могилевчанин проснулся от звука глухого удара в окно и увидел, как вспыхнула оконная рама. Пока хозяин комнаты тушил огонь, увидел рядом с общежитием, где проживает, силуэты двух человек. Мужчина позвонил в милицию.

– Выяснилось, что причиной пожара стала зажигательная смесь – так называемый «коктейль Молотова», который неизвестный злоумышленник бросил в окно общежития. Бутылка с «коктейлем» не попала в комнату, а разбилась об оконную раму, отчего та и загорелась, – пояснили в пресс-службе.

Вскоре подозреваемые были задержаны патрульными. Ими оказались 22- и 23-летний знакомые могилевчанина. Один из парней был соседом потерпевшего.

– Как рассказали фигуранты, они подумали о соседе, выпивая в беседке. Мол, «жадничает сигарет, постоянно учит жизни»… Вот и решили его проучить, – добавили в МВД.

Сейчас хулиганы находятся в изоляторе, против них возбуждены уголовные дела.

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