В Гродно рабочего убила упавшая с высоты бобина весом тонну

Бобина с автокрана упала на стоявшего рядом мужчину. Фото: СК.

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Смертельное ЧП на производстве произошло в областном центре в четверг, 31 октября, проинформировала пресс-служба Следственного комитета в официальном Telegram-аккаунте.

Сообщается, что трагедия произошла в одной и стройорганизаций в Гродно. Во время работ по разгрузке с автокрана сорвалась бобина, весившая более одной тонны. Груз упал на стоявшего рядом рабочего, от полученных травм 55-летний мужчина скончался на месте происшествия.

– На данный момент обстоятельства смертельного травмирования рабочего еще устанавливаются, работает следственно-оперативная группа. Специалисты облуправления Госинспекции труда проверят исправность подъемного механизма и иных устройств, – уточнили в пресс-службе.

В СК проверят, как соблюдались все требованиях по охране труда и ТБ руководством организации, а также самим погибшим мужчиной. Для этого изъята соответствующая документация. Кроме того, будет оценено насколько правомерно рабочие, выполнявшие разгрузку, выполняли свои действия.