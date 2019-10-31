«Не знал, что ценные»: на границе задержали россиянина с картинами известного автора

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Ночью в четверг, 31 октября, в «Каменном Логе» пограничники задержали нарушителя с произведениями искусства. Об этом происшествии сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета.

На легковом «Рено» 47-летний россиянин собирался проехать по зеленому коридору из Беларуси в Литву. Однако в его машине пограничники нашли незадекларированный «груз».

Владелец сказал, что не знал о ценности полотен. Фото: ГПК.

– В автомобиле в багетных рамах были обнаружены две картины. Оба произведения – авторства Марко Ступара, известного художника из Боснии. Фигурант вез через границу полотна, как будто это был обычный багаж, и сказал пограничникам, что не знал не только об их возможной ценности, но и о том, что картины подлежат обязательному декларированию, – пояснили в пресс-службе.

В итоге обнаруженные пограничным нарядом картины «Мост Венеции» и «Крыши Венеции» были изъяты у россиянина. В ближайшее время будет проведена экспертиза и оценена их стоимость.